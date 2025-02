Messina, all’Istituto Comprensivo di Brolo si celebra la giornata nazionale del Braille 

StrettoWeb

Si svolgerà, venerdì 21 febbraio, dalle ore 10, all’Istituto Comprensivo di Brolo (Messina) la XVIII Giornata nazionale del Braille organizzata in tutta Italia dall’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e, a Messina e provincia, dalla sezione locale dell’Unione. L’edizione numero diciotto, oltre a focalizzare l’attenzione sull’importantissimo sistema di scrittura e lettura per i non vedenti, apre anche una finestra sulla consapevolezza dei valori dell’inclusione.

Alla manifestazione, dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola il presidente della sezione di Messina dell’Uici, Costantino Mollica e il dirigente scolastico dell’IC di Brolo, Giacomo Arena. Le relazioni tecniche saranno affidate a Francesco Ioppolo, il quale approfondirà il tema ‘Ciechi e il sistema Braille come strumento di emancipazione culturale’ e a Simona Ceraolo, che illustrerà e descriverà il sistema Braille e i suoi ausili. La Giornata nazionale del Braille è stata istituita con la legge 126/2007 approvata dal Parlamento e rappresenta un momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti delle persone con disabilità visiva.

Braille

Il Braille è un sistema di scrittura e lettura che permette a chi non vede di leggere e scrivere attraverso il tatto. Fu inventato dal francese Louis Braille nel 1824. Il sistema si basa su una serie di puntini in rilievo organizzati in una cella di sei punti; ogni cella può rappresentare una lettera, un numero o un simbolo. Grazie alla loro disposizione in vari modi è possibile scrivere tutto, dalla semplice parola a concetti più complessi.

