Messina, investe pedone e scappa ma poi si costituisce al Comando della Municipale

Questa mattina, intorno alle 11, un uomo di 86 anni è stato investito da un’auto in via Don Blasco a Messina. L’anziano stava attraversando la strada per raggiungere la sua auto parcheggiata sul lato opposto quando è stato colpito da una Volkswagen Golf guidata da un 56enne. Il conducente non si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma successivamente si è presentato alla caserma della Polizia Municipale per riferire l’accaduto. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’Ordine hanno avviato le indagini e le autorità competenti stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona per valutare la posizione dell’automobilista, che potrebbe essere denunciato per omissione di soccorso.

