Messina, Dafne Musolino: “io ci sono, intendo prendermi cura della città”. La parlamentare si candida a sindaco?

Dafne Musolino, parlamentare di Italia Viva, eletta con Sud chiama Nord ed assessore comunale con Cateno De Luca e Federico Basile, scende in campo sfidando apertamente l’amministrazione comunale. Sarà candidata sindaco? Questa era la sensazione che si è percepita in sala nel corso dell’evento “La Messina che vorrei… La Messina che vogliamo…”, anche se di ufficiale non c’è nulla. Ma è evidente che Musolino ha il dente avvelenato nei confronti degli ex amici e che farà parte di uno schieramento alternativo. I battibecchi tra le parti sono all’ordine del giorno e la tensione è altissima su tantissimi temi.

L’evento di oggi a Messina

Una sala Pegaso gremita ha accolto oggi il dibattito pubblico “La Messina che vorrei… La Messina che vogliamo…”, promosso dalla parlamentare di Italia Viva Dafne Musolino con il supporto dell’Avv. Ninni Petrella, Presidente del Movimento Politico Culturale “Partiamo da Qui”. Al tavolo dei relatori erano presenti il Prof. Fabrizio Micari, già rettore dell’Università degli Studi di Palermo e componente della cabina di regia regionale di Italia Viva, Avv. Ninni Petrella, presidente del Movimento Politico Culturale “Partiamo da Qui” e la parlamentare Dafne Musolino.

Hanno preso la parola personalità di spicco del panorama politico, accademico e sindacale: l’Ing. Gaetano Sciacca, già Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina e presidente del Comitato 3S; l’Arch. Nino Principato, già componente del CdA del Teatro Vittorio Emanuele e profondo conoscitore della storia e del patrimonio architettonico della città; Lillo D’Amico, segretario provinciale della FIT Cisl; Renato Coletta, consigliere della IV municipalità di Messina.

Musolino: “io ci sono, intendo prendermi cura di Messina”

Nel suo intervento, Dafne Musolino, cuore pulsante dell’incontro, ha ribadito la necessità di un cambio di passo nell’amministrazione cittadina, denunciando le criticità che Messina affronta: la crisi economica, lo spopolamento, il disagio giovanile, la gestione dei servizi sociali, le competenze all’interno dell’amministrazione e la mancanza di un confronto costruttivo tra istituzioni e cittadini. “La ragione per la quale ho deciso di promuovere questo incontro nasce dalla convinzione che in questa città si sia smarrito da tempo il senso del confronto pubblico. L’auspicio è quello di inaugurare una nuova stagione politica che restituisca ai cittadini la voce che finora si è affievolita fino quasi a diventare un indistinto mormorio, per promuovere un dialogo che ritengo sia la prima e migliore espressione della democrazia intesa nella sua accezione etimologica primaria: il potere del popolo”, ha affermato Musolino.

L’ex Sud chiama Nord ha poi sottolineato l’importanza dell’impegno collettivo per rilanciare la città: “io ci sono, intendo prendermi cura di Messina e risolvere i problemi che la stanno soffocando. Ma per farlo è necessario l’aiuto di tutti voi, perché non ho mai creduto al modello del ‘salvatore della patria’ o del cavaliere solitario. Le grandi azioni sono possibili solo quando si crea una comunità che lavora insieme per il cambiamento e per lo sviluppo economico, sociale e culturale”.

“Messina ha bisogno di una guida autorevole, competente e determinata”

Ninno Petrella ha ribadito con forza la necessità di una nuova visione per la città, rilanciando l’idea di una leadership capace di affrontare le sfide attuali con concretezza e determinazione. “Messina ha bisogno di una guida autorevole, competente e determinata. Per questo, durante una recente intervista, ho lanciato la sfida di vedere Dafne Musolino candidata a sindaco della nostra città. La sua esperienza, la sua conoscenza delle dinamiche amministrative e la sua capacità di dialogo con i cittadini rappresentano le basi per un progetto politico solido e innovativo. Non basta denunciare i problemi, bisogna affrontarli con soluzioni concrete e una visione chiara. Il nostro obiettivo è costruire una Messina che offra opportunità ai giovani, tuteli i lavoratori, valorizzi il suo patrimonio e garantisca servizi efficienti. E questo è possibile solo con una leadership capace di ascoltare e agire”, ha dichiarato Petrella.

“Lavoreremo insieme per realizzare la Messina che vogliamo”

L’incontro si è concluso con l’annuncio di nuovi appuntamenti futuri da parte di Dafne Musolino: “questo è solo il primo degli incontri che ho intenzione di organizzare con i miei concittadini. Lavoreremo insieme per realizzare la Messina che vogliamo”. Un messaggio chiaro, accolto con entusiasmo dai presenti, che segna l’inizio di un percorso di dialogo e partecipazione attiva per il futuro della città.

