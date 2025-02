Messina: inaugurati i nuovi locali del Posto Fisso di Polizia al Pronto Soccorso del Policlinico

StrettoWeb

Sono stati inaugurati questa mattina, all’interno del rinnovato Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, i nuovi locali del Posto Fisso di Polizia. La postazione – presidiata da personale della Polizia di Stato – si trova in una posizione centrale, baricentrica rispetto all’area pedonale del triage, all’area barellati, alla camera calda e all’ingresso del padiglione E. Presso il Policlinico era già attivo il Posto Fisso di Polizia, che da oggi continuerà a svolgere la medesima attività nei rinnovati locali del nosocomio. Il Posto Fisso, oltre a garantire le attività istituzionali della Polizia di Stato, mantiene l’importante finalità di rispondere alle esigenze di sicurezza del personale sanitario e di fornire un ulteriore punto di riferimento per l’utenza e i cittadini, impegno rinnovato nell’ambito delle direttive del Questore di Messina Annino Gargano. All’inaugurazione del posto fisso di Polizia è intervenuta questa mattina anche il Prefetto di Messina S.E. Dott.ssa Cosima Di Stani.

“La sicurezza delle persone che accedono al pronto soccorso, così come quella del nostro personale – ha evidenziato la Rettrice dell’Università di Messina Prof.ssa Giovanna Spatari – ha costituito una priorità nell’organizzazione e definizione di tutti i percorsi del nuovo PS. Poter contare su questo presidio della Polizia è un’ulteriore, importante, garanzia di tutela per i cittadini e per i lavoratori”. “Un presidio per noi essenziale – afferma il Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina Giorgio Giulio Santonocito – per garantire la sicurezza dei nostri pazienti e degli operatori e che può assumere anche una funzione deterrente per rasserenare gli animi e scoraggiare eventuali comportamenti aggressivi”.

