Messina, importante nomina per il prof. Antonino Recupero

StrettoWeb

Il prof. Antonino Recupero, Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università di Messina, è stato nominato componente della Commissione Redattrice delle Norme Tecniche per le Costruzioni, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il suo incarico riguarda i Sottogruppi “3 – Azioni” e “4.5 – Ponti stradali e ferroviari”. L’istituzione della Commissione rappresenta un passo fondamentale per l’aggiornamento delle normative in materia, al fine di adeguarle ai progressi scientifici, tecnologici e giuridici maturati dal 2018 a oggi. L’obiettivo principale è quello di incrementare la sicurezza nelle costruzioni, garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni e migliorare la trasparenza procedurale.

Grazie alla sinergia tra istituzioni, università, enti di ricerca e ordini professionali, si punta a definire un quadro normativo sempre più solido, coerente e innovativo. Questo lavoro è in linea con le direttive del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e con gli sviluppi più recenti del settore. Il prof. Recupero, riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua esperienza nel campo dei ponti, docente del corso di “Ponti” nel corso di laurea in Ingegneria Civile, porta il suo prezioso contributo in una commissione di grande rilievo. La sua nomina conferma ancora una volta l’eccellenza del corpo docente del Dipartimento di Ingegneria e dell’intero Ateneo Peloritano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.