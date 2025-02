Messina, al Palacultura incontro di apertura del ciclo di presentazioni di graphic novel

StrettoWeb

Domani, martedì 25 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Rari “Giovanni Molonia”, al primo piano del Palacultura Antonello di Messina, si svolgerà l’incontro di apertura del ciclo di presentazioni di graphic novel dal titolo “Graphic social science. Raccontare storie e ricerche sociali attraverso graphic novel”, nell’ambito del Patto per la Lettura della città di Messina. Obiettivo dell’iniziativa è costruire uno spazio di riflessione e di confronto su temi attuali come le migrazioni, i quartieri e le periferie delle città, le mafie, la salute e il benessere.

Incontri

Gli incontri organizzati grazie al contributo dell’Ateneo Peloritano saranno dislocati sul territorio della città di Messina e vedranno la collaborazione dell’Amministrazione comunale, partner dell’evento tramite la Biblioteca comunale “Cannizzaro”, di enti pubblici e privati (ITS Verona-Trento, IIS Antonello, ITS Felice Bisazza, liceo Ainis, Basile-La Farina), del Centro Servizi per il Volontariato di Messina ETS e del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il coordinamento è affidato al dipartimento Cospecs (responsabile scientifica dell’iniziativa è la prof.ssa Tiziana Tarsia).

Le presentazioni saranno delle conversazioni tra ricercatori, esperti, autori e fumettisti. Saranno presenti, per il dipartimento Cospecs, Tiziana Tarsia, Tindaro Bellinvia, Vincenzo Cicero e Francesco Parisi, il fumettista Lelio Bonaccorso, Adriano Cancellieri dell’Università di Milano-Bicocca, l’esperto di terzo settore Rosario Ceraolo, Monica Musolino del dipartimento Scienze politiche e giuridiche, Francesco Della Puppa dell’Università di Venezia e Veronica Moretti dell’Università di Bologna). L’incontro è libero e gratuito.

