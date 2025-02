Messina, Gioveni sulla piscina di villa Dante: “a quando la riapertura?”

StrettoWeb

“A quasi 3 settimane dalla chiusura della piscina di villa Dante non si conoscono ancora ufficialmente i tempi per la riapertura”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, sollecitato da diverse famiglie sull’immobilismo che ancora regna sull’auspicata riapertura dell’impianto natatorio, chiede di conoscere i motivi di questi ritardi. “È utile ricordare – evidenzia Gioveni – che la gestione della piscina di villa Dante, come tutte le aree e impianti della villa, è a carico della Messina social city per stessa ammissione dell’assessore allo Sport Finocchiaro che ancora sta facendo i conti con la mancata riapertura invece della piscina Cappuccini”.

“Credo sia superfluo evidenziare l’importanza che riveste questo impianto – prosegue il consigliere – in quanto non viene solo utilizzato per la libera attività sportiva, ma anche agonistica, per cui parecchi ragazzi risultano fortemente penalizzati anche nella preparazione alle varie competizioni. Chiedo e mi auguro – conclude Gioveni – che la Messina social city non solo chiarisca i motivi che impediscono ancora la riapertura della piscina, ma che soprattutto questa avvenga in tempi rapidi ponendo fine ai disagi di tante famiglie e generici fruitori dell’impianto”.

