Messina, Gioveni su AMAM: “le dimissioni del dirigente Barone confermano la grave crisi tecnica nella gestione degli interventi”

“Come si possono interpretare le dimissioni volontarie con 2 anni di anticipo del dirigente tecnico di Amam Antonio Barone se non come l’ennesimo segnale di estrema difficoltà nella gestione degli interventi in capo all’azienda dalla quale non si riesce ancora ad uscire?” Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo l’ennesimo “getto della spugna” da parte di uno dei vertici operativi di Amam che segue a distanza di soli 4 mesi quello dell’ex direttore generale Donato, dovrebbe “far riflettere il sindaco Basile sulla possibilità di rivedere alcune scelte fatte nella gestione dell’azienda“.

“Ritardi negli interventi”

“Come ho avuto modo di rappresentare in Aula allo stesso presidente di Amam Alibrandi nella Commissione del 14 gennaio scorso – evidenzia Gioveni – si continuano a registrare spaventosi ritardi sia nella definizione di diversi interventi di manutenzione idrica e fognaria rispetto alla precedente gestione, sia negli interventi di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi che, come è noto, sono adesso a carico di Amam col nuovo contratto di servizio”.

“A Minissale l’acqua è mancata per giorni”

“Al netto di quanto accaduto nel villaggio di Minissale dove l’acqua è mancata per una settimana abbondante con tutte le forze impiegate per risolvere questa emergenza – prosegue il consigliere – non si può accettare che vi sia tuttora un elevato numero di perdite segnalate dalla cittadinanza o dalle stesse Circoscrizioni o anche fognature che scorrano da mesi come quella in via Comunale Santo, per non parlare appunto di quegli interventi di pronto intervento che vengono eseguiti dopo che la classica rete arancione di protezione diventa quasi un “cimelio” del dopoguerra”.

“Possibile che l’ing. Barone chiuda così il suo rapporto con Amam senza trasmettere un minimo di preoccupazione al sindaco? – si chiede l’esponente di FdI. Personalmente – conclude Gioveni – chiederò conto e ragione di questo ennesimo periodo di difficoltà operative di Amam direttamente al sindaco Basile, che forse ultimamente è stato impegnato a fare troppi giri su tram e bus e meno sul territorio dove i reali problemi dei cittadini si toccano con mano”.

