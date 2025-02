Messina, celebrata la Giornata mondiale contro il cancro infantile | FOTO

StrettoWeb

Celebrata stamattina a Piazza Cairoli a Messina la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. L’iniziativa avente lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza riguardo al cancro infantile per offrire un sostegno alle famiglie colpite dalla malattia, è stata organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Messina da sempre impegnato a promuovere la vicinanza tra la professione infermieristica e la comunità. Supportare la ricerca scientifica per la cura dei tumori pediatrici l’ obiettivo rilanciato in occasione della Giornata.

Incisivo il monito ribadito dal Presidente Opi Messina Antonino Trino che ha ribadito l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il legame tra i professionisti sanitari e i cittadini. La figura infermieristica non si limita alla cura è stato precisato, ma svolge un ruolo fondamentale nel supporto emotivo e psicologico delle famiglie in momenti difficili come quelli vissuti dai bambini malati. Presenti all’evento i rappresentanti dell’ ADMO, dell’ ABC Amici dei Bambini in Corsia, dell’ associazione Donare è Vita, dell’ Abal, l’ autoemoteca dell’ associazione volontari italiani sangue ed i giovani talassemici della FASTED Messina Onlus.

