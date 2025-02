Messina Futsal chiamato a vincere in casa contro l’Ecosistem Lamezia

StrettoWeb

Il Messina Futsal andrà alla ricerca della vittoria perduta nella partita contro l’Ecosistem Lamezia, in programma domani (sabato 22 febbraio, ndr) al “PalaLaganà” con inizio alle ore 16.00. Lo confermano le parole del presidente Fabrizio Caratozzolo, pronunciate alla vigilia del match: “Sappiamo che ci attende una delle gare più importanti dell’annata agonistica, che dovremo affrontare con la giusta tranquillità e la necessaria grinta. Nonostante i risultanti negativi, posso affermare con certezza che non meritiamo l’attuale posizione in graduatoria. Sarebbe bastato un pizzico di fortuna in più o un episodio a favore e sarebbe cambiata la nostra stagione. Purtroppo, la realtà dei fatti dice che siamo ultimi, ma che possiamo ancora salvarci. Siamo chiamati, quindi, a dare il massimo per noi, i tifosi e per la città. Disputeremo una delle sei finali che mancano al termine della regular season ed i ragazzi lotteranno su ogni pallone per portare a casa i tre punti.

La società ha piena fiducia in loro e nel mister. Speriamo, inoltre, – conclude Caratozzolo – che i nostri sostenitori ci diano la spinta per andare oltre questo ostacolo”.

Il tecnico Giuseppe Fiorenza avrà a disposizione l’intero organico. L’incontro, valido per la 6^ giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5, verrà arbitrato dai signori Alessio Audoly di Aprilia e Fabio Perez di Siracusa (cronometrista Andrea Pulimeno di Roma 1).

Squadra giovanile

La squadra Under 19 guidata in panchina da Salvatore D’Urso giocherà domenica 23 (ore 16.00) in casa il derby contro il Barcellona Futsal con il dichiarato obiettivo di fornire una buona prestazione opposta ad un’avversaria di valore.

Programma partite 17^ giornata serie A2 (girone D)

Canosa A5-Castellana C5

Gear Piazza Armerina-Futsal Mazara

Messina Futsal-Ecosistem Lamezia

Soverato-Città di Acri

Audace Monopoli

Futsal Canicattì

Sammichele-Bitonto Futsal

Classifica

Bitonto Futsal 38 Soverato 35 Futsal Canicattì 33 Audace Monopoli 32 Futsal Mazara 20 Gear Piazza Armerina 20 Canosa A5 19 Castellana C5 19 Ecosistem Lamezia 18 Città di Acri 15 Sammichele 13 Messina Futsal 11

