Messina, effettuato il test delle sirene a Zafferia: collaudato il sistema di allerta della Protezione Civile

Si è svolta oggi a Zafferia la prova operativa delle sirene di allerta, in prosecuzione dell’incontro formativo tenutosi sabato scorso. Il test, coordinato dalla Protezione Civile comunale, ha riguardato le tre sirene installate nell’area, situate in contrada Chiesa Vecchia, via Fornace, contrada Fornace e contrada Monalla.

Durante l’attivazione, sono stati verificati i tre segnali sonori previsti dal sistema di allerta:

Preallarme – suono intermittente

Allarme – suono bitonale

Cessato allarme – suono continuo

L’esito del test è stato positivo, confermando il regolare funzionamento delle sirene, che risultano ora collaudate e pronte all’uso, con la speranza che non sia mai necessario attivarle in situazioni di emergenza. All’attività di verifica erano presenti l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, l’ingegnere Antonio Rizzo, l’esperto di Protezione Civile, il responsabile della Funzione 3 Orazio Puleo e il geom. D’andrea del servizio di Protezione Civile comunale.

