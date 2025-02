Messina: dosi di marijuana in casa pronte per essere cedute, 24enne arrestato

StrettoWeb

I Carabinieri della Compagnia di Taormina, nell’ambito dei servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 24enne del luogo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad operare sono stati i militari dell’Aliquota Operativa che da alcuni giorni stavano monitorando i movimenti del giovane, ritenendo che lo stesso potesse esercitare l’attività illecita di spaccio. È stato questo il motivo per il quale, ieri pomeriggio, i militari dell’Arma sono entrati in azione per perquisire la sua abitazione a Giardini Naxos.

All’interno di un pensile della cucina, nascosta tra gli alimenti, i Carabinieri hanno scovato e sequestrato oltre 120 grammi di marijuana suddivisa in dosi, nonché due bilancini di precisione intrisi di residuo di stupefacente, oltre a materiale vario, verosimilmente utilizzato per il confezionamento. Il 24enne è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione di droga da parte della Compagnia Carabinieri di Taormina proseguiranno, anche mediante incontri nelle scuole necessari per condividere con i giovani i rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti, nell’alveo delle iniziative per la cultura della legalità.

