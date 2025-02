Messina: domani sospensione dei servizi della Biblioteca e dell’Archivio Storico

StrettoWeb

La Biblioteca comunale “Cannizzaro” e l’Archivio Storico del comune di Messina chiuderanno al pubblico domani mattina, giovedì 27 febbraio, per consentire il riordino del patrimonio librario in sala lettura. Pertanto le attività di prestito e di consultazione saranno sospese. I servizi saranno regolarmente attivi in orario pomeridiano secondo la normale apertura al pubblico. Per richieste urgenti, il personale può essere contattato tramite email all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it oppure al numero telefonico 090-7723549.

