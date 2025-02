Messina, si dimettono i presidenti delle commissioni della 4ª municipalità. Carreri: “speculazione politica”

StrettoWeb

In merito alle dimissioni dei Presidenti rispettivamente della I, II e III Commissione della IV Municipalità del comune di Messina, interviene l’assessore con delega all’Attuazione del Decentramento Amministrativo Antonino Carreri. “Le dimissioni sono un atto personale e ognuno è libero di fare le proprie scelte. Su questo nulla da dire. Ma quando si parla di motivazioni – afferma Carreri – allora sì che emerge chiaramente la speculazione politica. Perché, se davvero ci fosse stata una reale insoddisfazione rispetto all’operato dell’Amministrazione e al rapporto con le Circoscrizioni, chi si dimette oggi avrebbe potuto manifestarlo apertamente, discutere, confrontarsi – cosa che il sindaco Federico Basile non ha mai negato – anzi ha sempre garantito con la massima disponibilità. Invece, ci troviamo davanti a una decisione che appare più un’operazione politica che un gesto dettato da problematiche concrete”.

“Critiche al sindaco ingenerose”

“Le critiche rivolte al Sindaco sono ingenerose. Sin dal mio insediamento – evidenzia l’Assessore – Federico Basile mi ha sollecitato quotidianamente a lavorare per i Quartieri. Sono stato presente nelle Circoscrizioni, in particolare nella Quarta, dove mi sono recato lunedì scorso. Eppure, nonostante il dialogo costante anche con chi oggi si dimette, non è mai stato preannunciato un simile passo. Questo conferma che l’obiettivo non è un miglioramento del sistema, ma probabilmente un attacco politico. Detto questo, i fatti parlano chiaro: questa Amministrazione ha dato segnali concreti di attenzione verso i quartieri. Oltre ad aver rafforzato il personale, si stanno implementando nuovi servizi nelle Circoscrizioni, oltre allo sportello AMAM, arriverà un ufficio per i servizi sociali e si sta valutando un punto ASP per le esenzioni sanitarie. Ma la vera novità, che segna un cambiamento storico, è l’assegnazione diretta di risorse economiche alle Circoscrizioni. Il Sindaco ha incaricato il servizio finanziario di predisporre nei PEG un capitolo di spesa dedicato a ciascuna Circoscrizione. Ciò significa che, per la prima volta dalla loro istituzione, i quartieri avranno a disposizione fondi propri per programmare interventi e iniziative“, spiega la nota.

La gestione delle risorse

“Naturalmente, per gestire queste risorse serve una regolamentazione chiara e trasparente, ed è proprio su questo che stiamo lavorando. Il nuovo regolamento definirà criteri precisi per l’uso di questi fondi, con la possibilità di investirli in arredo urbano, piccole manutenzioni e attività culturali. Un atto di responsabilità e di fiducia che l’Amministrazione Basile sta affidando ai quartieri, dando loro un ruolo finalmente più incisivo. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’assessore Massimiliano Minutoli, si sta lavorando per implementare il servizio di rilascio delle carte d’identità nella Quarta Circoscrizione, un ulteriore passo verso un decentramento reale e funzionale. Insomma, l’Amministrazione non solo non ha trascurato le Circoscrizioni, ma ha intrapreso un percorso di valorizzazione che nessuno prima aveva portato avanti in maniera così concreta”, rimarca la nota.

“Scelta strumentale”

“Prendiamo atto di queste dimissioni, senza polemiche. Ma ci dispiace vedere come, ancora una volta, certe scelte sembrino più strumentali che dettate da reali necessità. Noi andiamo avanti con il nostro lavoro, aperti al confronto con chi vorrà collaborare in modo onesto e costruttivo. Perché al di là delle manovre politiche, quello che conta davvero è garantire ai cittadini servizi migliori e Circoscrizioni più forti”, conclude la nota.

