Messina, De Luca: “inutile fare la guerra al presidente Schifani”

“Il nostro compito nel Parlamento siciliano è quello di portare il più possibile i palazzi, i parlamenti e i governi dove si decidono le sorte dei nostri territori verso la quotidianità che noi sindaci viviamo ogni giorno. Sono esperienze di percorsi di vita diversi. Schifani è stato la seconda carica dello Stato, io ho fatto 5 volte il sindaco ma la cosa che diventa importante è incrociare storie e competenze. E’ inutile fare la guerra al presidente Schifani se mi rendo conto che magari dalla sua visuale non coglie un aspetto in cui posso essere utile a lui e allo stesso tempo si può evidenziare la bontà di percorsi come quello che ha portato Messina ad essere un modello di buon governo, con la raccolta rifiuti e altri ambiti strategici”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Taormina ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca nel suo intervento all’evento “65% e oltre”, organizzato da Messinaservizi Bene Comune.

“Pensare al bene comune”

“E’ importante fare sintesi e pensare al bene comune – ha detto De Luca -. Dialogare e collaborare nell’interesse dei siciliani. Confrontarsi con Schifani significa fare qualcosa di serio, concreto e innovativo, altrimenti non puoi sederti nemmeno a parlare con lui. C’è chi sceglie, invece, di fare l’opposizione sempre, di professione, di abbaiare senza alcun approccio costruttivo. Ma se non ti sporchi le mani, non capirai mai se puoi portare interessi importanti nel territorio o se, invece, la realtà è che non rappresenti neanche te stesso. Noi siamo amministratori, abbiamo l’esperienza e i risultati che abbiamo portato. Alcune volte i malintesi nascono dall’assenza di confronto e dall’assenza di conoscersi e per questo abbiamo avviato un dialogo con il presidente Schifani, ci siamo parlati e pur tenendo i rispettivi ruoli, ed anche rimanendo io all’opposizione, ho messo a disposizione la mia esperienza di amministratore. Noi abbiamo il destino dei siciliani e delle siciliane nelle nostre mani e preferisco passare il nostro tempo ad agevolare chi è stato chiamato a governare e a farlo meglio, che fare come altri che pensano solo a fare gli eterni oppositori”.

