Messina, il Contrammiraglio Bonu e il Capitano di Fregata Bulleri ricevuti dal sindaco Basile

In occasione della sosta nel porto di Messina della nave Margottini, stamani il sindaco Federico Basile ha accolto a palazzo Zanca insieme al vicesindaco e assessore ai Rapporti con Le Forze Armate Salvatore Mondello, il Comandante Tattico dell’Operazione Mediterraneo Sicuro della Marina Militare, Contrammiraglio Massimo Bonu, e il Capitano di Fregata Umberto Bulleri al comando della fregata Margottini, accompagnati dal Capitano di Vascello Alessandro Giuseppe Lardizzone, Comandante del Nucleo Supporto Logistico Messina, e dall’AdB Tenente di Vascello Matteo Michelangeli.

L’incontro

Durante il cordiale incontro, il Sindaco ha evidenziato l’importanza del legame tra il territorio e la Marina Militare, verso cui ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno in favore della sicurezza marittima e della tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime per assicurare, oltre alla difesa della patria, la sicurezza oltre i confini nazionali. Il sindaco Basile ha poi manifestato ai due Alti ufficiali la volontà di proseguire nella proficua collaborazione con la Marina Militare al fine di valorizzare ancor di più il rapporto che lega la città di Messina con il suo scalo marittimo e le istituzioni che lo presiedono.

La visita ha offerto al Contrammiraglio Bonu l’opportunità di illustrare l’organizzazione, le attività e gli obiettivi dell’Operazione Mediterraneo Sicuro. Il Comandante Bulleri, invece, ha evidenziato il costante impegno dell’equipaggio della fregata Margottini, illustrando le operazioni quotidiane svolte nell’ambito della missione attualmente in corso nel Mediterraneo centrale. Al termine dell’incontro il tradizionale scambio dei crest, quello della città di Messina e della Marina Militare.

