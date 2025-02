Messina, scintille in consiglio comunale: volano gli stracci tra Trischitta e Pergolizzi, seduta sospesa

StrettoWeb

E’ stata una seduta di consiglio comunale caotica a Messina con forte tensioni e dove sono volate parole grosse. Ma andiamo con ordine. Oggi si è esaminato, alla presenza dell’assessore Alessandra Calafiore e del presidente Valeria Asquini, dopo vari passaggi in commissione e consiglio ed altrettante polemiche, la proposta di delibera N. 2 del 15 gennaio 2025 sul bilancio di Previsione 2024-2025-2026, Nota integrativa al Budget economico 2024/2026, Budget pluriennale 2024/2026, Relazione al bilancio di previsione 2024 e Piano programma della Messina Social City.

La cosa che balza agli occhi, sottolineata dai vari consiglieri comunali, è la stortura di esaminare in Aula a metà febbraio 2025 un Bilancio che riporta solo previsioni di entrate e di spese che già nei fatti ci sono state nel 2024. “Avremmo dovuto esaminare oggi in un consuntivo anziché in un previsionale”, ha affermato il capogruppo della Lega, Cosimo Oteri. Alla fine la delibera è passata con 12 voti favorevoli (tutto il gruppo di Sud chiama Nord), 10 astenuti e 2 contrari (il gruppo Pd)

Tensione altissima

Incalzanti le domande del gruppo Pd, rappresentato in aula, questa sera, da Felice Calabrò ed Alessandro Russo, al presidente della partecipata Valeria Asquini. All’ennesima richiesta di poter prendere la parola da parte di Calabrò, il capogruppo Pippo Trischitta inizia a protestare contro il presidente del consiglio comunale, reo di aver ridato nuovamente la parola all’esponente Dem. Nello Pergolizzi va giù duro: “c’è un gettone di presenza di 140 euro, serve rispetto, se avete da fare andate fuori”. Apriti cielo e seduta sospesa con il consigliere Nicoletta D’Angelo particolarmente nervosa ed intenta a gesticolare contro la presidenza.

Trischitta: “presidente lei guadagna oltre 9 mila euro al mese”

Alla ripresa della seduta prende la parola il capogruppo Pippo Trischitta che si rivolge direttamente al presidente Nello Pergolizzi: “la sua battuta è stata infelice, tutti i consiglieri ci sono rimasti male. Lei ha un’indennità spropositata ben 9 mila euro al mese”.

Tensione all’interno della maggioranza

C’è evidente tensione all’interno del gruppo di maggioranza. Il diverbio prolungato con battute al veleno tra Pippo Trischitta e Nello Pergolizzi, senza scordare Nicoletta D’Angelo, fa emergere un certo nervosismo dalle parti di Sud chiama Nord. Probabile, a questo punto, un intervento da parte del sindaco Federico Basile per tentare di sedare gli animi e capire i motivi di questi “sussulti”.

