Messina, caos in consiglio comunale: Mondello ritira una delibera, dubbi sul bilancio della Social City

Il Consiglio comunale di Messina si è riunito per l’avvio di una nuova sessione consiliare. I lavori d’Aula hanno previsto all’ordine del giorno le seguenti proposte di deliberazione: 1) Piano quadro di iniziativa privata ricadente in zona P.P.E. di Capo Peloro della variante generale al P.R.G. ex art. 20 N.T.A. richiedente – Football Management s.r.l.; 2) Azienda Messina Social – Bilancio di previsione 2024-2025-2026, nota integrativa al budget economico 2024/2026, budget pluriennale 2024/2026, relazione al Bilancio di previsione 2024 e Piano programma”.

La seduta

Sembrava una normale riunione ed invece no. Il sempre puntuale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, pone dubbi su entrambe le delibere. Sulla Messina Social City, anche Felice Calabrò va giù duro tanto che propone una sospensiva della delibera che passa a maggioranza grazie al voto delle opposizioni. Insomma, l’amministrazione comunale dovrebbe riflettere su quanto successo oggi soprattutto con la municipalizzata. Sul Piano Quadro, è lo stesso vicesindaco Mondello a ritirare la delibera, supportato dal parere del segretario generale.

Le spiegazioni di Gioveni

“Come si fa a portare in consiglio comunale un bilancio di previsione dopo quasi 1 anno e mezzo di ritardo? Cioè, per capirci, premesso che anche le pietre sanno quanto mi stia a cuore da sempre la Messina social city e il personale ivi compresi i servizi essenziali da garantire per le persone fragili, mi spiegate come si fa a non evidenziare la stortura di esaminare in Aula il 13 febbraio 2025 un Bilancio che riporta solo previsioni di entrate e di spese che già nei fatti ci sono state nel 2024 e che quindi avremmo invece dovuto esaminare oggi in un consuntivo anziché in un previsionale?”, è quanto afferma il consigliere comunale, Libero Gioveni.

“Se poi a tutto questo ci aggiungiamo i tanti dubbi contabili che sono sorti e che ho giustamente evidenziato per la tranquillità dell’Aula e che solo in parte sono stati sciolti dall’azienda e dal suo revisore, è evidente che non potevamo non accogliere la richiesta di rinvio di qualche giorno formulata dai colleghi del Pd che hanno chiesto giustamente la presenza del Dirigente competente, oggi assente! Se vi va, ascoltate il mio intervento, fatto (ripeto) nell’esclusivo interesse di approvare un Bilancio totalmente anacronistico (per stessa ammissione del sindaco Basile) con la garanzia di ottenere la prossima volta garanzie piene di legittimità (che solo in parte oggi abbiamo ricevuto)”, sottolinea Giovani.

