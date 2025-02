Messina, Commissione “Ponte sullo Stretto” rinviata per l’assenza giustificata dell’assessore Minutoli

StrettoWeb

E’ stata rinviata a data da destinarsi, la seduta odierna della commissione “Ponte sullo Stretto”, a causa dell’assenza giustificata dell’assessore Minutoli. Lo ha comunicato in consiglio comunale, che ancora è in corso, il presidente Pippo Trischitta. Il tema della seduta sarebbe stato la “realizzazione dello svincolo autostradale di Giampilieri Marina quale opera connessa al ponte anche per evidenti motivi di Protezione civile”.

