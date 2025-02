A Messina la commemorazione del 129° Anniversario della “Battaglia di Adua”

StrettoWeb

“Stamani, alla Batteria Masotto, abbiamo reso omaggio ai Caduti della Battaglia di Adua, eroi che hanno sacrificato la propria vita per il nostro Paese. Un momento di grande emozione e riflessione, reso ancora più significativo dalla presenza del Sindaco di Noventa Vicentina, città natale del Capitano Umberto Masotto, a cui è dedicato questo monumento simbolo di coraggio e dedizione”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“La memoria dei nostri caduti è un esempio per le generazioni future, affinché il valore dell’impegno per il bene comune non venga mai dimenticato”, conclude il primo cittadino di Messina.

