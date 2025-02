Messina, celebrazioni per il 335° anniversario dalla fondazione della Brigata meccanizzata “Aosta” | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, presso la Caserma Crisafulli-Zuccarello di Messina, la cerimonia conclusiva delle celebrazioni organizzate in occasione del 335° anniversario dalla fondazione della Brigata meccanizzata “Aosta”. Presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello e le massime autorità civili e militari. La fitta rete di eventi di questi ultimi giorni ha inteso sottolineare il valore delle attività dell’Esercito, costantemente impegnato a tutela delle istituzioni e a fianco dei cittadini.

La fondazione della Brigata meccanizzata “Aosta” risale al 1690, attraverso la fusione di varie componenti del Regio Esercito di Sardegna, del Reggimento dei Fucilieri di Sua Altezza Reale e di Santa Giulia, assumendo nel 1774 la denominazione di Reggimento Aosta.

La soddisfazione di Basile

“Oggi è un giorno importante – ha dichiarato a margine il sindaco Basile – che suggella la forte sinergia con questa gloriosa compagine militare, da sempre accanto alla città nelle più disparate occasioni, sia di tipo emergenziale che culturale. Messina è grata alla Brigata meccanizzata “Aosta”, presidio di legalità del territorio e punto di riferimento costante per le Istituzioni. Non posso che esprimere, unitamente al vicesindaco Mondello e all’Amministrazione comunale nel suo complesso, il mio più sentito apprezzamento per le preziose attività svolte al servizio della nostra Messina”.

