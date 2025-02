Messina celebra i 100 anni di nonna Sara

StrettoWeb

Ai festeggiamenti per i 100 anni di Rosaria Reitano compiuti ieri, domenica 16 febbraio 2025, ha partecipato in rappresentanza del sindaco Federico Basile, l’assessore Antonino Carreri per omaggiare la centenaria di una targa a nome dell’amministrazione comunale. Rosaria Reitano, detta Sara, nubile, ha dedicato la sua vita allo studio e all’insegnamento; docente di lettere ha “cresciuto” generazioni di studenti ai quali ha saputo trasmettere tutto il suo amore verso la cultura. Ha insegnato in diverse scuole cittadine, e da ultimo all’istituto G. Pascoli, lasciando un buon ricordo della sua persona testimoniato dall’attuale ancora corrispondenza con ex alunni e relative famiglie.

Per il centesimo compleanno di Sara, quinta di sette figli, si è radunata la numerosa famiglia con nipoti e pronipoti che non le hanno fatto mai mancare l’affetto e ai quali la stessa zia Sara ha sempre saputo trasmettere i suoi insegnamenti e le sue doti che hanno ispirato tutti i componenti della sua grande famiglia.“È un piacere, oggi, essere qui – ha detto l’assessore Carreri rivolgendosi alla professoressa Reitano – a festeggiare questo straordinario traguardo con l’augurio di continuare a essere luce di speranza per la sua famiglia e memoria viva per le nuove generazioni della nostra comunità”.

