Messina, ATM potenzia il collegamento con il Centro Neurolesi

StrettoWeb

A partire da sabato 1 marzo, il Centro Neurolesi di Messina sarà raggiungibile anche con la linea 16 barrato (16/). Recependo le istanze provenienti dalla competente commissione consiliare e in accordo con il Comune, ATM ha infatti introdotto alcune novità nel percorso della suddetta linea, andando a potenziare il collegamento con l’importante centro sanitario ubicato in contrada Casazza, fino ad oggi servito solo dalla linea 25.

Dettagli

Il 16 barrato partirà dalla Stazione Centrale e, transitando da Gravitelli, toccherà la zona di Salita Campola (sp 42) fino a Casazza, il Centro Neurolesi e le Quattro strade, dove farà capolinea. Con queste variazioni, l’Azienda Traporti intende agevolare anche i numerosi residenti che vivono in Salita Campola, i quali potranno utilizzare gli autobus per raggiungere il centro città. Contestualmente alle suddette modifiche, entrerà in vigore anche una variazione alla linea 16, che collegherà Montepiselli alla Stazione con un prolungamento sino alla zona Falcata (Piazzale Todaro), precedentemente servita dalla linea 16/.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.