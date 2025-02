Messina: albero crolla di fronte all’Orto Botanico, sul posto i Vigili del Fuoco

StrettoWeb

Attimi di paura questa mattina Messina a causa del crollo, per cause ancora in corso di accertamento di un grosso albero di fronte all’Orto botanico in piazza XX Settembre. Per fortuna non ci sarebbero danni a cose od a persone. Sul posto i Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza l’intera area dove è caduto l’albero.

