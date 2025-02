Messina: follia in via Garibaldi, uomo aggredisce compagna e personale Atm

StrettoWeb

Incredibile episodio di violenza avvenuto nel pomeriggio a Messina dove in via Garibaldi il personale dell’Atm è intervenuto per la rimozione forzata di un’auto parcheggiata in divieto di sosta. All’arrivo del carro attrezzi il proprietario dell’auto si è scagliato contro gli operatori dell’azienda e della compagna. “A nome mio, della Giunta comunale, della Presidente e di tutto il Consiglio di Amministrazione di ATM, esprimo la nostra piena solidarietà e vicinanza ai due operatori vittime di una vile aggressione in via Garibaldi. Si tratta di episodi inaccettabili, che condanniamo con assoluta fermezza”, afferma il sindaco Federico Basile.

“La violenza non è tollerata”

“Nessuna forma di violenza può essere tollerata, soprattutto nei confronti di chi, con dedizione e professionalità, garantisce ogni giorno un servizio essenziale per la comunità. Ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza di tutti i lavoratori e ci auguriamo che fatti simili non si ripetano mai più. Al tempo stesso, auspichiamo che chi si macchia di simili atti venga perseguito con pene esemplari, affinché sia chiaro che la violenza non può restare impunita“, sottolinea Basile.

