“Le meraviglie della Giudecca” nel calendario della Comunità Patrimoniale

Continua inarrestabile l’attività della Comunità Patrimoniale di via Giudecca che si è dotata di un calendario online per informare, soci e cittadini, degli appuntamenti in programma presso la Scalinata monumentale e i siti adottati dalla comunità stessa. “Le meraviglie della Giudecca” è il nuovo strumento online, destinato a tutti, “al fine di divulgare e diffondere le attività che l’APS svolge durante il mese, coinvolgendo così oltre ai soci anche la cittadinanza o i volontari che vogliono in qualche modo partecipare alla cura del patrimonio pubblico”, spiega la presidente della Comunità Patrimoniale, Simona Lanzoni.

Il calendario “Le meraviglie della Giudecca”

Il calendario è uno strumento utile per avere sempre a portata di mano un promemoria degli appuntamenti mensili dell’APS. Può essere anche scaricato sul proprio dispositivo digitale e salvato sul desktop. Inoltre, ogni eventuale aggiornamento sarà inserito online sul calendario stesso e sulla pagina Facebook della Scalinata Monumentale di via Giudecca.

Mensilmente, il calendario inizia sempre con il primo appuntamento del mese, in genere il primo sabato, dedicato alle attività di pulizia e manutenzione dei siti adottati dall’Aps, ossia la Scalinata monumentale e tutta l’area verde sull’intero asse stradale di via Giudecca.

Gli appuntamenti di marzo della Comunità Patrimoniale

Passando agli appuntamenti già inseriti in calendario, si parte domani 1° marzo, con la manutenzione straordinaria in Scalinata Monumentale di via Giudecca e Tapis Roulant, alle ore 9:30, appuntamento in Scalinata, ingresso da Via Possidonea.

L’11 e il 12 marzo, invece, saranno dedicati al “Turismo Scolastico ed Educazione Ambientale”, con la via Giudecca che diventa un “luogo educativo”.

“Saranno con noi due classi del liceo scientifico di Paternò, in provincia di Catania, che sono qui in gita scolastica. I ragazzi hanno voluto fortemente Reggio Calabria e, nel loro itinerario, toccheranno diversi siti di patrimonio ma anche luoghi della cultura della nostra città, tra cui il Museo archeologico, il Duomo e il Castello. Il loro itinerario toccherà anche la via Giudecca e la Scalinata monumentale – spiega la Lanzoni – dove avranno un incontro con noi per una lezione di educazione ambientale, per avvicinare i giovani alla cittadinanza attiva”.

Sarà ovviamente “una lezione leggera che toccherà argomenti come la Convenzione di Faro, l’art. 118 della Costituzione, il principio di sussidiarietà ma spazierà anche sugli strumenti che il cittadino ha a disposizione per la cura dello spazio pubblico. A seguire, poi, scenderemo lungo il Tapis Roulant, sulla via Giudecca e ci accosteremo alle aiuole per mettere a dimora delle piante in fiore insieme agli studenti e agli insegnanti. Passeremo dalla teoria alla pratica e in questo modo si svilupperà quel processo educativo che sarà molto interessante e di facile apprendimento”, prosegue la presidente della Comunità.

“Voglio evidenziare – chiosa Simona Lanzoni – come un’Aps, una non profit come la nostra si dedichi non solo alla pulizia dei siti del patrimonio, ad adottare i luoghi, a organizzare eventi culturali ma anche a far crescere il numero delle presenze turistiche in città. Questa è una strada che abbiamo intrapreso, e questo è il nostro primo appuntamento con questi giovani turisti e ci piace immaginare che ce ne saranno tantissimi altri a seguire”.

“La filiera orafa reggina”

L’ultimo appuntamento in programma per il mese di marzo è con l’evento “La filiera orafa reggina”, il 16 marzo alle ore 16:30 presso Spazio Open di via dei Filippini.

“Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di eventi di Open Giudecca, il progetto ideato e promosso da Spazio Open e dalla Comunità Patrimoniale della Scalinata Monumentale, ‘Il valore del patrimonio’, che segue quello già organizzato il mese scorso sulla Filiera tessile Reggina. In quest’occasione si parlerà della filiera orafa reggina ed evidenzieremo come vi sia un nucleo importante di ben 15 attività orafe nella zona della via Giudecca, cuore operativo della città”, illustra la Lanzoni.

“Si tratta di un’area, come già evidenziato nello scorso incontro, da sempre attiva, fin dai tempi della presenza della comunità ebraica e in cui sopravvive un patrimonio di valore che va preservato e condiviso. Proprio da qui nasce il ciclo di eventi organizzato da Open Giudecca – conclude la presidente – con il fine di tramandare memorie e testimonianze alla cittadinanza, rendendola consapevole del valore prezioso, nel vero senso del termine, della nostra città”.

