Maxi blitz a Cirò Marina: controlli imponenti, numerose denunce, multe e sanzioni | DETTAGLI

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, una unità cinofila della Questura di Vibo Valentia, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali. Sono state effettuate le seguenti attività:

1 persona denunciata; 339 persone controllate, di cui 105 positivi in banca dati SDI e 25 cittadini extracomunitari; 4 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 202 veicoli controllati; 6 sanzioni al CDS; 7 esercizi commerciali controllati;

La Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa attività di sala giochi, durante il quale sono state accertate precarie condizioni igienico sanitarie e la presenza di prodotti di origine animale di dubbia provenienza, tanto da rendere necessario far intervenire sul posto personale del SIAN, del Servizio Veterinario dell’ASP di Crotone e del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica al fine di effettuare i rilievi del caso.

All’esito del controllo personale della Squadra Amministrativa ha deferito in stato di libertà alla competente A.G. il titolare dell’esercizio poiché resosi responsabile del reato di omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti ed, inoltre, ha proceduto al sequestro cautelare finalizzato alla confisca di alimenti solidi aventi un peso totale pari a kg 58 circa ed alimenti liquidi pari a litri 29 circa posti in vendita, su scaffali all’uopo allestiti, con etichettatura priva di diciture in lingua italiana, omettendo così le prescritte informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Infine, unitamente al personale del Servizio Veterinario, ha proceduto al fermo ufficiale sanitario di ulteriori kg 40 circa di prodotti alimentari refrigerati di vario genere, privi di etichettatura o con etichettatura non comprensibile, il tutto al fine di poter consentire all’Autorità competente (ASP di Crotone) l’effettuazione di ulteriori e successivi accertamenti finalizzati a determinare la destinazione dei prodotti. Personale dell’Ufficio Stranieri e della DIGOS ha controllato, su invito, una moschea.

La Polizia Stradale ha controllato nr. 2 carrozzerie, nr. 1 autolavaggio e nr. 1 gommista. Nella circostanza presso le due carrozzerie è stato riscontrato l’esercizio dell’attività di autoriparazione da parte di impresa non inscritta nell’apposito registro. Ai due titolari è stata elevata la sanzione amministrativa prevista, pari ad euro 5164,33 con il contestuale sequestro amministrativo dell’attrezzatura.

Inoltre nei giorni scorsi personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà un cittadino crotonese, pregiudicato, in quanto resosi responsabile del reato di accensione ed esplosioni pericolose – artifizi.

Da tempo accadeva che venivano esplosi giochi pirici senza alcuna autorizzazione nella città di Crotone. Grazie a mirati servizi l’Ufficio Volanti impegnato nello specifico in attività di perlustrazione ed osservazione riusciva ad individuare un giovane responsabile all’atto dell’accensione di una batteria di fuochi pirotecnici in una pubblica via cittadina.

