Un mare da vivere tutto l’anno, le novità sulla stagione balneare in Calabria: “turismo vero motore di sviluppo”

“La delibera approvata dalla Regione Calabria per la programmazione della stagione balneare 2025 segna una svolta importante per il turismo e lo sviluppo economico del nostro territorio. Con questa decisione, la Calabria si colloca in una posizione strategica, riconoscendo il mare come una risorsa fondamentale per la crescita e la destagionalizzazione dell’offerta turistica”. È quanto dichiara Giuseppe Nucera, imprenditore calabrese e fondatore del movimento “La Calabria che vogliamo”, elogiando il lavoro del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Turismo Giovanni Calabrese.

“La nostra regione – prosegue Nucera – vanta quasi 800 chilometri di costa, un patrimonio straordinario che deve essere valorizzato tutto l’anno. Ma il turismo calabrese non può e non deve fermarsi solo alla balneazione. Pensiamo ai nostri borghi storici, autentiche perle di cultura e tradizione, simbolo di ospitalità e accoglienza. Pensiamo a luoghi unici come la Sinagoga di Bova, testimonianza di un passato ricco e di grande valore”. L’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria sottolinea l’importanza della strategia messa in campo dalla Regione: “Bisogna dare atto al governatore Occhiuto e all’assessore Calabrese di aver colto queste enormi potenzialità. Il turismo deve diventare un vero asset strategico per la Calabria”.

Il Presidente di Assobalneari Calabria ricorda il recente incontro con l’assessore regionale Giovanni Calabrese alla BIT di Milano, occasione in cui si è discusso delle immense potenzialità della Calabria.

“Abbiamo una regione che può essere davvero ‘straordinaria’, come recita lo slogan della Regione. Il lungomare di Reggio Calabria, per esempio, è una delle aree più suggestive del Mediterraneo, e deve essere pienamente valorizzato, puntando sulla destagionalizzazione e su un’offerta turistica diversificata. Un segmento fondamentale è il turismo della terza età, un mercato in forte crescita a livello europeo”.

Tra i punti fondamentali per sostenere la crescita del settore, Nucera evidenzia il ruolo cruciale dei collegamenti aerei: “L’ampliamento dei voli dagli aeroporti calabresi è determinante. Dobbiamo rendere la nostra regione facilmente accessibile ai turisti europei, creando le condizioni per un turismo strutturato e di qualità. Necessario incentivare e radicare il turismo, creando nuove offerte. Penso, ad esempio, alla realizzazione di campi da golf, che rappresenterebbero un ulteriore asset per attrarre visitatori con un’alta capacità di spesa”.

Infine, Nucera lancia un appello al mondo dell’impresa: “Noi imprenditori, uomini del fare, dobbiamo sostenere e condividere questa nuova narrazione della Calabria. Il mondo dell’impresa deve cogliere questa opportunità irripetibile per il rilancio della nostra terra. È il momento di credere nella Calabria e investire con visione e determinazione”.

