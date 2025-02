Maltempo Sicilia, esteso lo stato di crisi ad altri 63 Comuni: la maggior parte in provincia di Messina

StrettoWeb

La giunta regionale siciliana, guidata dal presidente Schifani, ha deliberato l’estensione dello stato di crisi per gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dell’Isola tra il 16 e 17 gennaio, che inizialmente interessava 116 comuni, comprendendo altre 63 municipalità, per un totale di 179 centri abitati e relativi territori coinvolti. Inoltre, nello stesso provvedimento, ha dichiarato lo stato di crisi per gli eventi meteo del 2 febbraio, relativi a 46 comuni, per lo più in provincia di Messina.

Il nuovo quadro di danneggiamento emerso ha comportato una significativa revisione al rialzo della stima dei danni, che passa da 70 a 85 milioni di euro, esclusi quelli in agricoltura, per gli eventi di gennaio. A questi si aggiungono ulteriori 53 milioni di euro per gli eventi del 2 febbraio.

