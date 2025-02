Madonie, Aricò annuncia: “nuovi collegamenti con treni e bus”

StrettoWeb

“I nuovi collegamenti con treni e bus, attivati grazie al lavoro di squadra tra Regione, Trenitalia e Sais, rappresentano un’occasione unica per scoprire i borghi delle Madonie, permettendo di apprezzare in modo sostenibile tutte le loro bellezze“. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, in merito al biglietto combinato introdotto nello scorso fine settimana che permette di raggiungere in treno la stazione di Cefalù e da lì, via bus, i borghi di Castelbuono, Geraci Siculo e Gangi, in provincia di Palermo.

“Aggiungiamo così un elemento in più al sistema del trasporto pubblico locale, offrendo risposte innovative a una domanda sempre crescente di mobilità alternativa che arriva anche dai turisti“, conclude Aricò.

