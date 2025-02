Locri, il Liceo Mazzini protagonista al Model United Nations

StrettoWeb

Il Liceo Mazzini di Locri è stato protagonista al Model United Nations di New York e Washington. Un successo straordinario per il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “G. Mazzini” di Locri al Model United Nations Experience Run “New York + Washington 2025”. Tra 5.000 studenti provenienti da tutto il mondo, i ragazzi calabresi si sono distinti per impegno e preparazione, portando in alto il nome del loro istituto e della Locride. Dal 9 al 12 febbraio, gli studenti hanno partecipato alla simulazione ONU a New York, vestendo i panni di delegati e discutendo temi globali in lingua inglese.

Accompagnati dalla professoressa Cassilda Panetta, promotrice del progetto fin dal 2019, hanno dimostrato capacità di diplomazia e lavoro di squadra, proponendo soluzioni innovative alle sfide del nostro tempo. Il viaggio è proseguito a Washington D.C., alle “Committee Sessions” e visitato la Casa Bianca, Capitol Hill e il Lincoln Memorial.

