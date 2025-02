Locri, First Lego League Challenge: i vincitori

StrettoWeb

Una giornata a dir poco straordinaria, quella vissuta dal Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, sede centrale del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che ha ospitato, domenica 23 Febbraio, una tappa di qualificazione regionale della First Lego League Challenge 2024/2025, denominata “SUBMERGED”.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla prof.ssa Elisabetta Longo e dalla prof.ssa Teresa Camera, con la collaborazione di Scuola di Robotica, referente nazionale della competizione, e il patrocinio del Comune di Locri. All’evento di qualificazione hanno partecipato anche Gianluca Pedemonte, referente nazionale dei giudici, e Nicole Espinosa, referente nazionale degli arbitri, che hanno rappresentato Scuola di Robotica, dando il loro prezioso contributo alla buona riuscita dell’iniziativa.

All’evento hanno preso parte 13 squadre, provenienti da Calabria e Sicilia: KING OF LEGO, BOTBRIGHTYEAR, TECCHNOSALES, I FANTASTICI EFFE, I ROBOLEAGUE, LEGOSQAD, ROBOSUB, ZALEUCOROBOTLAB, ZALEBOT, FUTURA, MARERO, SCABOT, THE SHADOWS che hanno dimostrato competenze tecniche e spirito di squadra, affrontando le sfide con creatività e determinazione. Oltre alla competizione robotica, ogni squadra ha presentato un progetto innovativo per la protezione degli oceani e la biodiversità marina, tutti realizzati con i mitici mattoncini Lego.

Dopo diverse sezioni di gara la lista dei vincitori e dei premi assegnati è stata la seguente:

Premio Campione & Accesso Finale Nazionale (Genova, 22-23 marzo 2025): Team FLL043 BotBrightYear (Associazione Civitas Solis, Platì e San Luca), per l’eccellenza complessiva in innovazione, programmazione e collaborazione.

Secondo posto & Accesso Finale Nazionale: Team FLL195 ZaleBot (Liceo Scientifico Zaleuco, Locri), per il raggiungimento di un alto livello di prestazioni e design del robot.

Premio Core Values: Team FLL215 Futura (IC De Amicis-Maresca, Locri), per il miglior spirito di squadra e collaborazione, incarnando i valori fondamentali della competizione.

Premio Progetto Innovativo: Team FLL071 TechnoSales (Istituto San Francesco di Sales, Catania), per l’idea più innovativa nell’ambito della ricerca scientifica e soluzioni creative per la salvaguardia dell’ambiente.

Premio Performance Robotica: Team FLL043 BotBrightYear (Associazione Civitas Solis, Platì e San Luca), per le eccellenti prestazioni del robot durante la competizione.

Premio Robot Design: Team FLL179 LegoSquad (IC Beato Francesco Maria Greco, Acri), per il miglior progetto e costruzione del robot, dimostrando originalità e funzionalità.

Altri Premi:

Premio Motivazione: Team FLL180 RoboSub (IC Beato Francesco Maria Greco, Acri), per l’impegno continuo e la perseveranza dimostrata durante tutta la competizione.

Premio Eccellenza Ingegneristica: Team FLL217 ScaBot (IC De Amicis-Maresca, Locri), per l’alta qualità ingegneristica del progetto robotico.

Premio Coach Mentore: Team FLL179 LegoSquad, Coach: Immacolata Palumbo e Annunziata Cardillo (IC Beato Francesco Maria Greco, Acri), per il supporto e la guida eccezionale fornita al team.

Premio Stella Nascente: Team FLL138 I Roboleague (IC Cassiodoro – Don Bosco, Pellaro), per il potenziale futuro e l’impegno nel campo della robotica.

Premio Progresso: Team FLL243 The Shadows (IC Nicotera Costabile, Lamezia Terme), per i miglioramenti significativi nel design e nelle prestazioni durante la competizione.

Le squadre in gara hanno ricevuto, come ricordo di questa speciale giornata, un dono unico: una stampa d’autore realizzata dal Liceo Artistico di Siderno, nello specifico dalla classe V C con i docenti prof. Pietro Cilione e prof. Domenico Rombolà, con la tecnica incisoria ad acquaforte e acquatinta.

L’opera raffigura una pinax locrese del V secolo a.C., proveniente dal santuario di Persefone della Locri antica, che rappresenta Persefone mentre apre la cesta. Un ricordo simbolico di scoperta e trasformazione, proprio come questa esperienza! Un ringraziamento speciale è stato rivolto a giudici e arbitri per il loro impegno e dedizione, fondamentali per il buon esito dell’evento. In segno di apprezzamento, è stato loro consegnato un dono offerto dall’azienda locale “La Cascina”, di Roccella Jonica, specializzata nella produzione e valorizzazione di prodotti tipici locali. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita per tutti i partecipanti, offrendo loro la possibilità di mettersi alla prova nel mondo della robotica e dell’innovazione tecnologica. La competizione si è conclusa con grande soddisfazione da parte di studenti, docenti e organizzatori, confermando l’importanza di iniziative che promuovono le STEM tra i giovani. Il Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti Panetta – Zanotti” di Locri si conferma così un punto di riferimento per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con l’auspicio di ospitare anche in futuro eventi di questa rilevanza. “Per una tecnologia di successo, l’onestà deve avere la precedenza sulle pubbliche relazioni, perché la natura non può essere ingannata” (Richard Phillips Feynman).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.