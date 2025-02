Locri, convegno Lions sull’intelligenza artificiale

StrettoWeb

Centinaia di studenti delle scuole locresi hanno partecipato, questa mattina, al convegno “Lionismo 5.0: intelligenza artificiale, rischi ed opportunità” a Locri. Le relazioni incentrate sulla modernità degli studi ed utilizzi della IA”. Oggigiorno i sistemi intelligenti sono presenti in ogni campo, anche nelle attività quotidiane e primeggiano nei giochi, come teorizzato anni prima dagli esponenti dell’intelligenza artificiale.

Vi sono programmi che sono stati in grado di confrontarsi con campioni di scacchi, quali Deep Blue; altri che sono stati impiegati nelle missioni spaziali, come nel 1998 quando la NASA utilizzò un programma chiamato Remote Agent in grado di gestire le attività relative a un sistema spaziale; alcune auto sono oggi dotate di un sistema in grado di guidarle senza l’uso di un conducente umano, quindi in maniera del tutto autonoma. Nell’ambito di scenari più quotidiani si pensi, invece, in campo economico, sensibile al cambiamento è il tasso di occupazione.

