Locri, chiesta la convocazione urgente del consiglio comunale

Un debito fuori bilancio di 477.165 euro, derivante da una sentenza esecutiva, rischia di aggravare la situazione finanziaria del Comune di Locri. I consiglieri comunali Raffaele Sainato, Eliseo Sorbara e Ugo Passafaro hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale per discutere e deliberare sul riconoscimento della spesa. La sentenza del 14 dicembre 2024 impone al Comune il pagamento immediato, ma il mancato intervento potrebbe causare ulteriori costi, tra interessi e spese legali.

Richiesta inviata anche al Prefetto ed alla Corte dei Conti

I consiglieri avvertono che “ogni ritardo potrebbe avere gravi conseguenze economiche per l’Ente e per i cittadin“. La richiesta è stata inviata anche al Prefetto di Reggio Calabria e alla Corte dei Conti di Catanzaro. Ora spetta al Presidente del Consiglio Comunale agire rapidamente per evitare un “possibile disastro finanziario” -sostengono i consiglieri in questione.

