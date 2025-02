Locri, al centro di recupero neurologico di gioca a bocce

StrettoWeb

E’ stato un vero miracolo veder giocare a bocce e far gioire i disabili gravi del Centro di Recupero Neurologico ASP di Locri. L’esperimento, che avrà un seguito, fa parte del progetto predisposto dal Gruppo di Associazioni Pro Disabili, fatto proprio e finanziato dall’ambito territoriale Sociale di Locri per conto della Federazione Italiana Bocce e del Comitato Paraolimpico Italiano. Si è capovolta, negli ultimi anni, grazie al Volontariato ma soprattutto ai responsabili ed operatori in Struttura, una situazione di abbandono dei questi “stupendi Ospiti” ad attenzionati speciali.

Oltre ad attività sportive ci sono gite turistiche durante il periodo estivo ed anche di giardinaggio ed agricoltura. Dinanzi, al Centro, nell’antico brullo giardino di pochi mesi fa ora sono stati piantumati alberi da frutta, curati direttamente dai pazienti. Per Domattina, Sabato, inoltre, è prevista la visita ai Disabili da pare della europarlamentare brindisina prof.ssa Chiara Gemma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.