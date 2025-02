Locri, il 20 febbraio la presentazione del triangolare di beneficenza | INFO

StrettoWeb

Giovedì 20 febbraio alle ore 11, nella sala del consiglio comunale di Siderno avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del triangolare di beneficenza in programma sabato 29 marzo allo stadio “G.R. Macrì” di Locri tra la Nazionale Attori, la Nazionale Medici Calcio e la selezione di vecchie glorie del calcio locrideo “Le Colonne d’Ercole”.

Le tre squadre sono unite nelle nobili cause della raccolta fondi per la realizzazione di un laboratorio di medicina di precisione al servizio del reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri e per la ricerca sui trapianti di midollo osseo e cellule staminali.

Saranno presenti i rappresentanti della Fondazione “Il Parco di Ercole”, che organizza l’evento, e gli amministratori dei Comuni che patrocinano la manifestazione. Stante l’importanza dell’iniziativa, meritevole della più ampia diffusione sui Vs. canali, Vi raccomandiamo la massima partecipazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.