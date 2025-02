Lite tra vicini finisce in sparatoria in Liguria: l’aggressore si consegna, è un calabrese | DETTAGLI

StrettoWeb

Era fuggito verso casa del fratello a Casarza Ligure, l’uomo che questa mattina ha sparato ad un vicino ferendolo gravemente, si tratta di un 53enne, originario della Calabria. Il vicino ferito è invece un 42enne del posto. Dopo la sparatoria, il 53enne è’ fuggito, cercando riparo nella casa del fratello, dove ha abbandonato l’auto. L’abitazione è stata subito perquisita con l’impiego dei carabinieri ma l’irruzione ha dato esito negativo, poichè il 53enne era nuovamente fuggito. Per questo i militari hanno messo sotto controllo i luoghi dove avrebbe potuto rifugiarsi e contattato le persone a lui vicine. Capendo di non avere possibilità di proseguire la fuga e sentito il suo avvocato, si è consegnato ai carabinieri. Il 53enne, di professione barbiere, nei terreni di sua proprietà aveva iniziato un’attività di allevamento di bestiame ed era entrato in contrasto da anni con il proprietario dei terreni vicini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.