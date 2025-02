Lipari, va in giro con la droga addosso: denunciato

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, a Lipari, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato – in stato di libertà – un 23enne in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Lipari, mentre si aggirava per le vie di quel centro in atteggiamento guardingo.

L’insofferenza mostrata dal giovane durante la fase del controllo, ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione sul posto che ha permesso di trovare, addosso al fermato, 5 involucri contenenti complessivamente oltre 20 grammi di hashish. Il 23enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dovrà rispondere del reato a lui addebitato.

La droga è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio. La presente operazione si inserisce nel contesto della repressione dello spaccio di stupefacenti portata avanti dall’Arma dei Carabinieri in sintonia con la Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera, con particolare riguardo all’arcipelago eoliano, ove, con l’approssimarsi del periodo estivo, c’è il rischio di assistere ad una recrudescenza del fenomeno.

