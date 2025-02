La voce di Topo Gigio è di un attore di Messina e ha 99 anni: la storia di Peppino Mazzullo

StrettoWeb

La sua pagina di Wikipedia recita come data di nascita 6 giugno 1926, Messina. Il Maestro Peppino Mazzullo, attore di teatro e drammaturgo, ha iniziato presto la sua attività fuori dalla Sicilia. Ma mai si sarebbe immaginato di incontrare un pupazzo e potergli dare voce. Quello stesso pupazzo, passerà alla storia come Topo Gigio e ancora oggi, grazie alla performance musicale di Lucio Corsi a Sanremo, è più attuale che mai. Ma tutto è nato da questo attore messinese che diede la voce nel lontano 1961 a Topo Gigio, personaggio di fantasia che è nato un po’ per gioco un po’ per scommessa grazie a Maria Perego.

Entrato nel folklore popolare italiano grazie alla Rai, Topo Gigio in anni più recenti è anche diventato un cartone animato ma la voce è sempre stata quella di Peppino che oggi si è ritirato e vive in un paesino sui colli messinesi alla veneranda età di 99 anni. Di recente, grazie a Lucio Corsi e al suo duetto a Sanremo proprio con Topo Gigio, la “voce storica” del personaggio è tornata alla ribalta anche se oggi, Peppino Mazzullo, non lo doppia più.

