Licata-Reggina, scatta la prevendita per il settore ospiti: info e prezzi

“Al via la prevendita del settore ospiti di Licata. I biglietti possono essere acquistati on line sul circuito Postoriservato e presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Costo biglietto € 10,00 + prevendita“. Così in una nota la Reggina informa dell’apertura della prevendita nel settore ospiti dello stadio del Licata. Gli amaranto tornano in Sicilia (si gioca domenica alle ore 15) a una settimana di distanza dalla sconfitta in casa contro il Siracusa.

La compagine di casa, invece, prova a riempire lo stadio con sconti sui prezzi. Prezzi ridotti e in prevendita ancora di più. Prevendita che parte oggi pomeriggio e termina domenica al fischio d’inizio.

