Licata-Reggina, i convocati di Trocini: rientra Barillà, assente qualche titolare

Dopo la sconfitta in casa contro il Siracusa, che riporta la vetta a -6, la Reggina torna in trasferta, in Sicilia, impegnata in quel di Licata, all’andata battuta 1-0 al Granillo con gol di Dall’Oglio. Niente dichiarazioni, alla vigilia della sfida, da parte di mister Trocini, né in conferenza né ai canali ufficiali.

Diramata soltanto la lista dei convocati. Fuori lo squalificato Girasole, oltre al solito Rosseti – tra gli altri – e a Salandria. Rientra Barillà. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez.

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini.

Centrocampisti: Barillà, Dall’Oglio, Laaribi, Ndoye, Porcino.

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus.

