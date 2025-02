Liberate 4 donne prigioniere in Libia, i mariti sono in Calabria: la soddisfazione di Corbelli

StrettoWeb

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, rende noto, con grande soddisfazione, che “sono state liberate le quattro donne camerunensi (due giovanissime madri con le loro rispettive bambine, una di un anno e mezzo e l’altra di appena due mesi e mezzo) che erano imprigionate in Libia (perché non avevano i soldi per pagare il riscatto, preteso dai loro carcerieri), mentre i loro mariti, con altri due figlioletti, sono, dal novembre dello scorso anno, ospiti ad Acquaformosa, accolti nell’ambito di un progetto di accoglienza, promosso dall’Associazione don Vincenzo Matrangolo, presieduta di Giovanni Manoccio, ex sindaco del piccolo centro arbereshe”.

Nei giorni scorsi Manoccio e Corbelli avevano lanciato un appello per la scarcerazione di queste quattro donne. “Nelle ultime ore è arrivata la prima, bella importante notizia della loro liberazione, informazione che hanno avuto i loro mariti, parlando con le loro consorti, per pochissimo tempo, come mi ha subito comunicato Manoccio. Non si conoscono le modalità della liberazione. Si sa solo che le quattro donne, più una loro cognata, incinta, sono ospitate, dal momento della scarcerazione, in un appartamento in Libia che dovrebbero però ora lasciare”.

“Per questo adesso occorre intervenire e fare arrivare subito queste due giovanissime madri e le loro due bambine ad Acquaformosa, dalle loro famiglie. Occorre che l’UNHCR, l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati, li inserisca nelle liste di evacuazione dalla Libia. Ed è a loro, a questo organismo delle Nazioni Unite, che rivolgo oggi un altro accorato appello perché si possa al più presto procedere con questo adempimento e consentire così a queste donne di arrivare regolarmente in Calabria”.

Corbelli, dopo aver appreso, all’inizio di febbraio, di questa vicenda aveva subito contattato Manoccio ed era intervenuto, in tv, nel suo programma Diritti Civili, in onda ogni mercoledì e venerdì alle 20 su RtcTelecalabria (canale 78 in tutta la Calabria), su Fb e sulla stampa, con un appello al Governo e alla Premier Giorgia Meloni e con la promessa che “insieme all’amico e compagno, in questi anni, di tante battaglie civili a fianco dei migranti, Giovanni Manoccio, faremo di tutto per farle liberare! Oggi, conclude Corbelli, si sta scrivendo una bella pagina di accoglienza, solidarietà e umanità”.

