Lezione speciale per gli studenti del Liceo “L. Da Vinci”: arriva la Viola! | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina, gli atleti della Redel Pallacanestro Viola, Ilario Simonetti, Lorenzo Dell’Anna e Francesco Boniciolli, accompagnati dal Team Manager Mimmo Porcino, hanno preso parte a un momento speciale di incontro con gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, storico istituto cittadino che, recentemente ha festeggiato i 100 anni di proficua attività scolastica. Un’occasione unica per avvicinare i giovani al mondo dello sport e ai valori che esso rappresenta.

L’iniziativa, supportata da Banca Generali, è stata resa possibile grazie alla disponibilità del dott. Melidona, che ha donato agli studenti degli abbonamenti per assistere alle partite della Redel Viola. Un gesto che non solo promuove la passione per lo sport, ma anche la condivisione di quei principi di fair play, impegno e squadra che sono alla base delle nostre attività.

Durante l’evento, i cestisti hanno coinvolto gli studenti in un’attività in palestra, mostrando loro i fondamentali del basket e condividendo la grande passione che li anima. Un momento di scambio e divertimento, ma anche un’opportunità per trasmettere ai ragazzi l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e sociale. La Viola ritornerà in campo domenica, nel rinnovato scenario del Palacalafiore per affrontare, all’interno del raggruppamento Play-In Gold, l’Adria Bari alle ore 18:00, con giovani ed entusiasti tifosi in più.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.