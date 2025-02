Lavoro, inaugurato sportello del Centro per l’impiego all’Ersu di Palermo

StrettoWeb

Migliorare i processi di transizione dallo studio al lavoro. Questo l’obiettivo dello sportello sperimentale di orientamento dedicato agli studenti universitari, inaugurato ieri mattina, all’interno dell’edificio 1 della cittadella universitaria di via Basile, nell’ambito di un progetto denominato “Proteo”. L’attivazione del portale è l’esito del protocollo d’intesa sottoscritto dall’assessorato del Lavoro e dall’Ersu, e nasce dalla collaborazione tra il Centro per l’impiego di Palermo e l’ente regionale sottoposto alla vigilanza dell’assessorato regionale dell’Istruzione e formazione professionale. Erano presenti alla inaugurazione gli assessori regionali al Lavoro, Nuccia Albano, e all’Istruzione, Mimmo Turano, la presidente dell’Ersu, Margherita Rizza, e la direttrice del Centro per l’impiego di Palermo, Salvatrice Rizza.

Le parole di Zucco

“Il governo regionale – ha detto Nuccia Albano – ha deciso di potenziare il supporto ai giovani fornendo strumenti e servizi per facilitare l’inserimento nel mondo occupazionale. Attraverso lo sportello aperto oggi all’Ersu di Palermo e il portale online inaugurato ieri all’Università di Catania, mettiamo i giovani nelle condizioni di accedere facilmente a informazioni e risorse utili per la loro formazione e per la ricerca di lavoro. Questi sportelli offriranno supporto nella stesura di curriculum, nella preparazione ai colloqui e nella scoperta di opportunità di stage e tirocini. Investire sui giovani significa anche promuovere iniziative che stimolino l’imprenditorialità, fornendo accesso a finanziamenti e consulenze per avviare nuove attività. Vogliamo creare un ecosistema che valorizzi le idee innovative e permetta ai giovani di diventare protagonisti del proprio futuro lavorativo. È fondamentale che le istituzioni, le aziende e la società civile collaborino per costruire un percorso che offra ai giovani non solo opportunità lavorative, ma anche un ambiente dove possano crescere e sviluppare le proprie competenze. Solo così potremo affrontare la sfida della disoccupazione giovanile e garantire un futuro migliore per le nuove generazioni”.

Lo sportello all’Ersu di Palermo sarà aperto, inizialmente, una volta alla settimana, mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30. Giorni e orari potranno successivamente variare in base alle esigenze dell’utenza.

Le parole di Turano

“Come governo regionale – ha affermato Mimmo Turano – siamo impegnati per offrire agli studenti una sempre migliore qualità dei servizi attraverso gli Ersu, attuando così anche la previsione legislativa della legge sul diritto allo studio in tema di orientamento al lavoro. Con l’assessore Albano abbiamo deciso di costruire una nuova opportunità per gli studenti. Il mondo della formazione, quello dell’istruzione, compresa quella universitaria, e il mondo del lavoro non sempre si parlano. Dare la possibilità di realizzare, in un luogo di formazione, uno sportello che orienti al lavoro, credo che sia una scelta vincente”.

