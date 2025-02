L’Athena Nike Locri vince il campionato U15

StrettoWeb

Grande, ed inaspettato successo per la neo squadra locrese, al suo primo anno e con un progetto in costruzione, le ragazze del calcio femminile dell’AthenaNikeLocri dell’under 15 conquistano il titolo del campionato PGS di calcio a5.

Con la vittoria di 4-2 di ieri sulla Xenium di Villa S.G seconda in classifica, l’Athena Nike vince matematicamente con due giornate di anticipo il campionato.

L’esperimento voluto dalla società locrese per far accrescere il gruppo, migliorare con le partite la gestione di emozioni e momenti, ha portato un piccolo frutto sportivo.

Il progetto del calcio a5 è una piccola parte dello sviluppo che lo staff tecnico ha pensato per far crescere e maturare le ragazze verso l’obiettivo del calcio.

Ecco le ragazze che, tutte insieme, hanno conquistato il campionato di calcio a5 PGS under15:

AMEDURI Giada, ARMENI Aurora, CICCIA Melania, COMMISSO Giulia, D’AMICO Sofia Santina, FIMOGNARI Ginevra, GALLUZZO Fatima, LACOPO Giada, MISITI Ilaria, PANETTA Benedetta, PANETTA Melania, PULITANO’ Sarah, TRIMBOLI Caterina.

Prosegue il percorso di crescita delle ragazze con l’inizio del campionato FIGC under12 femminile, dopo la prima esperienza nel campionato under 15 che ha visto le ragazze locresi cimentarsi per la prima volta contro compagini molto più avanti come Segato, Reggina e US Catanzaro, adesso le baby under12 si confronteranno a partire da oggi presso lo stadio di Locri con la Segato ed il Cus Cosenza in un campionato avvincente e utile per la continua formazione.

Il Locri Next Gen dell’Athena Nike punta tanto sulle giovani ragazze, basti anche pensare che molte ragazze del gruppo under fanno parte della prima squadra, dando loro la possibilità di scoprire il calcio delle adulte nei vari scenari.

Domenica intanto arriverà a Locri la prima in classifica del campionato FIGC di eccellenza femminile, il Locri se la vedrà con la corazzata del Cus Cosenza per un testa coda molto formativo.

