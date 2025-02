“La più bella del Reame”: al carnevale di Sciacca un carro speciale per Giorgia Meloni come Biancaneve

StrettoWeb

C’è anche una Giorgia Meloni nelle inedite vesti di Biancaneve tra i personaggi rappresentati quest’anno dai carri allegorici del Carnevale di Sciacca, uno dei più antichi della Sicilia. Il titolo è emblematico: “La più bella del reame“. Al centro c’è una riproduzione in cartapesta del premier, sorridente e circondata da alcuni dei suoi ministri, ironicamente raffigurati come i “7 nani“. Sembra tutto come la celebre fiaba dei fratelli Grimm nella trasposizione cinematografica di Walt Disney.

Ma in questo caso la strega cattiva, che mette in pericolo la presidente del Consiglio, rappresenta il Parlamento europeo. Che, nell’immaginario dei costruttori del carro, prova a rifilare la mela avvelenata delle regole stringenti dell’Ue. È, il carro allegorico Meloni-Biancaneve, solo una delle attrazione del Carnevale di Sciacca, annoverato tra i carnevali storici dal ministero per i Beni culturali.

Il circuito della festa, in via Salvador Allende, è animato da imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta con movimenti meccanici, gruppi mascherati con costumi creati ad arte a Sciacca come da tradizione. Sabato e domenica scorsi i primi due giorni delle sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici. La festa riprenderà venerdì 28 febbraio e si concluderà domenica 2 marzo.

