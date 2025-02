Juventus, di Maleh in peggio: fuori dalla Coppa Italia ai rigori, l’Empoli fa la storia

StrettoWeb

Quarti di Coppa Italia fatali per le big. Dopo Atalanta, Roma e Lazio, anche la Juventus abbandona la competizione. Quello dei bianconeri è, decisamente, l’upset più grosso rispetto alle previsioni della vigilia, vista la differenza di valori rispetto all’Empoli, avversaria di questa sera allo Stadium. Una differenza evidente solo sulla carta perchè i toscani hanno giocato una gran partita meritando il successo arrivato solo dopo i calci di rigore.

Serata complicata per la Juventus che nel primo tempo viene fulminata da un gran destro di Maleh e rischia di prendere anche il secondo gol, graziata dal palo di Konate all’ultima azione utile dei primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa Thuram si inventa una magia: suola-tacco per superare Henderson e piattone a battere Vasquez per l’1-1. Risultato che, nonostante altre buone palle gol per l’Empoli, si protrae fino ai rigori.

Vlahovic spara subito alle stelle il primo penalty. Yildiz si fa ipnotizzare da Vasquez. Nell’Empoli non sbaglia nessuno e Marianucci segna un rigore storico, quello che manda l’Empoli per la prima volta nella sua storia in semifinale di Coppa Italia. I toscani affronteranno il Bologna, dall’altra parte derby Milan-Inter.

Risultati quarti di finale di Coppa Italia

Juventus- Empoli 1-1 (2-4 dopo calci di rigore)

(2-4 dopo calci di rigore) Bologna -Atalanta 1-0

-Atalanta Milan -Roma 3-1

-Roma Inter-Lazio 2-0

Il tabellone delle semifinali di Coppa Italia

Empoli-Bologna

Milan-Inter

