Juve Stabia-Cosenza, Alvini fa la conta degli acciaccati: c’è qualche assenza pesante

Impegno non semplice, ma il Cosenza ora vuole “sfruttare la scia”. La vittoria sporca contro la Carrarese ha riacceso qualche speranza, dopo settimane complesse, anche se la situazione di classifica resta difficile. Mister Alvini ha parlato in conferenza stampa, prima della partenza della squadra verso Castellammare di Stabia, evidenziando qualche problema fisico ad alcuni elementi. “Florenzi non è convocato, Rizzo Pinna torna a disposizione. Artistico e altri due giocatori hanno lavorato a lungo a parte e vedremo nella rifinitura come stanno. Garritano invece torna disponibili e giocherà. C’è stato qualche problema di troppo in settimana, ma non cambieremo molto rispetto alla partita contro la Carrarese”.

In merito all’avversario, la Juve Stabia, neo promossa in zona playoff, l’allenatore ha detto: “sarà gara dai ritmi alti, la Juve Stabia è una realtà solida, non più una sorpresa. L’ambiente sarà bello e sarà bello giocarsi, ma dovremo mantenere l’equilibrio”.

