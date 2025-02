Cosenza TREvolto al “Menti”: la Juve Stabia vince 3-0 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo l’importante successo contro la Carrarese ottenuto nel turno precedente, utile a fermare un’emorragia di sconfitte pesante, come l’intera situazione che gravita intorno al club ultimo in classifica, il Cosenza torna a fare i conti con una brutta sconfitta. La Juve Stabia, sorpresa del campionato di Serie B con un certo feeling con la zona Playoff, vince 3-0 al “Menti” davanti all’ex Artistico, passando in maglia rossoblu a gennaio.

Juve Stabia-Cosenza: il racconto della partita

Inizio scoppiettante con un’occasione per parte. Al 7′ Candellone spreca tutto a tu per tu con Micai. All’8 Thiam salva su Garritano negandogli praticamente il gol su un rigore in movimento. Pioggia di fischi per Artistico, ex di turno, e di gialli in campo, 5 in totale nel primo tempo che scivola via apparentemente sullo 0-0. In pieno recupero è la Juve Stabia a sbloccare la gara: Kouan per Piscopo in ripartenza, palla per Adorante che con il mancino tocca il palo e firma l’1-0.

Al 54′ la Juve Stabia raddoppia con Piscopo, rete però annullata per un fallo in attacco. La delusione dura poco perchè al 58′ Adorante firma la doppietta personale battendo Micai con una grande conclusione da fuori. Al 63′ il Var toglie un rigore alla Juve Stabia ma all’86’ Fortini cala il tris definitivo. Notte fonda per il Cosenza.

Risultati 26ª Giornata Serie B

Venerdì 14 febbraio

Ore 20.30

Catanzaro-Cittadella 1-0

Sabato 15 febbraio

Ore 15.00

Carrarese-Salernitana 3-2

Modena-Spezia 1-1

Sassuolo-Brescia 2-0

Sudtirol-Sampdoria 2-1

Ore 17.15

Bari-Cremonese 1-1

Domenica 16 febbraio

Ore 15.00

Frosinone-Reggiana 1-1

Juve Stabia-Cosenza 3-0

Palermo-Mantova 2-2

Ore 17.15

Cesena-Pisa

Classifica Serie B

Sassuolo 61 Pisa 53* Spezia 50 Cremonese 41 Catanzaro 39 Juve Stabia 39 Bari 34 Cesena 33* Palermo 32 Modena 31 Carrarese 30 Cittadella 30 Brescia 29 Reggiana 29 Mantova 29 Sampdoria 28 Sudtirol 28 Salernitana 25 Frosinone 23 Cosenza 21 (-4)

*Una partita in meno

Programma 27ª Giornata Serie B

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.30

Sampdoria-Sassuolo

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00

Cittadella-Modena

Mantova-Bari

Pisa-Juve Stabia

Reggiana-Carrarese

Ore 17.15

Cremonese-Cesena

Domenica 23 febbraio

Ore 15.00

Cosenza-Palermo

Spezia-Catanzaro

Ore 17.15

Salernitana-Frosinone

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.