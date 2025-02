La Joya del brivido: 3-2 al Porto, Roma agli ottavi di Europa League. Punti importanti per il ranking

StrettoWeb

Sembrava un incubo. Dopo la due giorni di Champions League in cui Milan, Atalanta e Juventus sono state eliminate da Feyenoord, Club Brugge e PSV, i primi 27 minuti di Roma-Porto rischiavano di proseguire la pessima falsariga di quanto visto nei due giorni precedenti. Dopo l’1-1 dell’andata il gol di Samu al 27′ ha portato avanti i portoghesi che già sognavano upset e qualificazione.

Poi la “Joya”, quella che mette i brividi. Dybala si carica la squadra sulle spalle e colpisce due volte nel giro di 4 minuti, un uno-due micidiale che tra 35′ e 39′ regala il vantaggio ai giallorossi e li riporta avanti nel discorso qualificazione. Al 51′ Eustaquio riceve un rosso diretto per n colpo dato a Paredes.

All’83’ Pisilli mette in ghiaccio la qualificazione su assist di Angelino. Nel finale c’è tempo per l’ultimo brivido sull’autogol di Rensch. Ma le velleità di rimonta del Porto si fermano qui. Con un brivido finale, la Roma ringrazia Dybala e si guadagna gli ottavi di finale di Europa League. Punti importanti per continuare la corsa al 5° posto Champions League per la Serie A: l’Italia è terza a quota 18.062 punti dietro a Spagna (18.535) e Inghilterra (20.892).

